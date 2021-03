Rapina con ostaggi nel casertano, si fingono finanzieri e portavano via i soldi dalla cassaforte (Di mercoledì 24 marzo 2021) Malviventi in azione a Pignataro Maggiore, nel casertano, si introduco in un’azienda che distribuisce bevande per compiere una Rapina. Come riporta IlMattino, hanno finto di essere dei finanzieri con tanto di paletta segnaletica per penetrare senza difficoltà all’interno della struttura. Una volta dentro hanno preso in ostaggio alcune delle persone presenti, tra cui il titolare, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Malviventi in azione a Pignataro Maggiore, nel, si introduco in un’azienda che distribuisce bevande per compiere una. Come riporta IlMattino, hanno finto di essere deicon tanto di paletta segnaletica per penetrare senza difficoltà all’interno della struttura. Una volta dentro hanno preso ino alcune delle persone presenti, tra cui il titolare, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

