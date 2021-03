Italia-Irlanda del Nord | Chiellini | “Questa Nazionale vi farà impazzire | qui c’è un ambiente magico”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 24 marzo 2021) L'si prepara alle sfide controdel, Bulgaria e Lituania.Gli azzurri dovranno affrontare le tre Nazionali nelle gare valide per le qualificazioni al Mondiale 2022, si inizia contro i-irlandesi nella serata di giovedì 25 marzo. Il difensore azzurro. Giorgio, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Juventus e Pirlo? La squadra non ha fatto come si sperava quest'anno, ma il problema è della Juventus in generale. Non credo di dovere rispondere più che altro perché ci sono domande sulle nazionali. Hanno parlato in maniera esaustiva sia Nedved che Paratici dopo la partita. Credo abbiano chiarito le cose. Tutti i giocatori vogliono andare in, l', stare qui ti ...