In 24 ore 551 morti: il record da gennaio (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ieri altri 551 decessi: mai così tanti dal 19 gennaio. Ben 99 vengono dalla Lombardia, 75 dal Piemonte, 62 dalla Campania, 56 dall'Emilia Romagna, 52 dal Veneto e 46 dalla Puglia, solo per citare le ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ieri altri 551 decessi: mai così tanti dal 19. Ben 99 vengono dalla Lombardia, 75 dal Piemonte, 62 dalla Campania, 56 dall'Emilia Romagna, 52 dal Veneto e 46 dalla Puglia, solo per citare le ...

