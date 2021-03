Il M5s perde pezzi, Giorgio Trizzino passa al Misto (Di mercoledì 24 marzo 2021) Giorgio Trizzino ha lasciato il M5s. Il deputato ha comunicato al presidente Fico il suo passaggio al Gruppo Misto. ROMA – Giorgio Trizzino ha lasciato il M5s. Il deputato, ormai da settimane in rotta con i grillini, in una lettera inviata al presidente Fico ha ufficializzato il suo passaggio al Gruppo Misto. “E’ stata la scelta più difficile della mia vita – il suo commento, riportato da La Repubblica – era già da tempo che riflettevo su questa decisione, che prendo nell’interesse reciproco: mio e del Movimento“. I motivi della separazione Sono diversi i motivi della separazione. In più di un’occasione Trizzino aveva manifestato i propri dubbi su alcune decisioni prese dal MoVimento in queste ultime settimane. Il ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 marzo 2021)ha lasciato il M5s. Il deputato ha comunicato al presidente Fico il suoggio al Gruppo. ROMA –ha lasciato il M5s. Il deputato, ormai da settimane in rotta con i grillini, in una lettera inviata al presidente Fico ha ufficializzato il suoggio al Gruppo. “E’ stata la scelta più difficile della mia vita – il suo commento, riportato da La Repubblica – era già da tempo che riflettevo su questa decisione, che prendo nell’interesse reciproco: mio e del Movimento“. I motivi della separazione Sono diversi i motivi della separazione. In più di un’occasioneaveva manifestato i propri dubbi su alcune decisioni prese dal MoVimento in queste ultime settimane. Il ...

