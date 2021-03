Evo Yachts svela Evo V8 | ammiraglia destinata a lasciare il segno

Leggi su nonsolonautica

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Evo V8 è il nuovo affascinate progetto firmato Evo, brand del cantiere Blu Emme, destinato a far parlare di sé per il suo design innovativo e per gli straordinari contenuti tecnologici. Un layout esterno e interno trasformabile in pochi secondi che lascia senza parole per le svariate possibilità di fruizione, unito all’ambizione di offrire una modalità di navigazione totalmente nuova, punto d’incontro tra il mondo della vela e quello dei motoryacht, rendono Evo V8 un unicum senza precedenti, destinato a una nuova tipologia di armatori. Evo V8: yacht di grande originalità destinato a stupire La nuova esclusivadi Evo, il 24 metri inizialmente conosciuto, a livello di concept, come Velar 78 e oggi ufficialmente denominato Evo V8, primo modello della nuova linea V, è uno yacht di grande ...