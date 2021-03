“È deciso”. Barbara D’Urso, la notizia tanto attesa è finalmente arrivata. E lei può festeggiare (Di mercoledì 24 marzo 2021) Live-Non è la D’Urso chiude la stagione anticipatamente. Il programma della domenica sera condotto da Barbara D’Urso non andrà più in onda. Il 28 marzo sarà l’ultima puntata della stagione e la conferma è arrivata direttamente da Mediaset che precisa che la chiusura non è permanente: “Come tutti i programmi che rappresentano un appuntamento per il pubblico, il talk serale riprenderà con le nuove edizioni”. Al suo posto in questo finale di stagione Canale 5 manderà in onda da domenica 11 aprile le nuove puntate del gioco a premi condotto da Paolo Bonolis Avanti un altro di sera, che andrà avanti per dieci prime serate e le cui registrazioni sono partite nei giorni scorsi. L’impegno doppio è questa volta quello di Bonolis che avrà anche una finestra serale per il suo programma. (Continua dopo la foto) Mediaset ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) Live-Non è lachiude la stagione anticipatamente. Il programma della domenica sera condotto danon andrà più in onda. Il 28 marzo sarà l’ultima puntata della stagione e la conferma èdirettamente da Mediaset che precisa che la chiusura non è permanente: “Come tutti i programmi che rappresentano un appuntamento per il pubblico, il talk serale riprenderà con le nuove edizioni”. Al suo posto in questo finale di stagione Canale 5 manderà in onda da domenica 11 aprile le nuove puntate del gioco a premi condotto da Paolo Bonolis Avanti un altro di sera, che andrà avanti per dieci prime serate e le cui registrazioni sono partite nei giorni scorsi. L’impegno doppio è questa volta quello di Bonolis che avrà anche una finestra serale per il suo programma. (Continua dopo la foto) Mediaset ha ...

