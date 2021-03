Da domani su Chili, ‘Divine – La fidanzata dell’Altro’ con Matilda De Angelis, distribuito da 102 Distribution (Di mercoledì 24 marzo 2021) Esce il 25 marzo su Chili, ‘Divine – La fidanzata dell’Altro’, diretto da Jan Schomburg, romantica storia d’amore ambientata a Roma con Matilda De Angelis, distribuita da 102 Distribution Esce il 25 marzo, su Chili, distribuito da 102 Distribution, ‘Divine – La fidanzata dell’Altro’ (tit. orig. ‘Der göttliche Andere’), lungometraggio italo-tedesco diretto da Jan Schomburg (Above Us Only Sky) e interpretato da Matilda De Angelis (Veloce come il vento; Youtopia; L’incredibile storia dell’Isola delle Rose; the Undoing) e Callum Turner (Animali fantastici e dove trovarli; Emma). Nella Roma piena di luci e colori di una primavera in ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 marzo 2021) Esce il 25 marzo su– La, diretto da Jan Schomburg, romantica storia d’amore ambientata a Roma conDe, distribuita da 102Esce il 25 marzo, suda 102– La(tit. orig. ‘Der göttliche Andere’), lungometraggio italo-tedesco diretto da Jan Schomburg (Above Us Only Sky) e interpretato daDe(Veloce come il vento; Youtopia; L’incredibile storia dell’Isola delle Rose; the Undoing) e Callum Turner (Animali fantastici e dove trovarli; Emma). Nella Roma piena di luci e colori di una primavera in ...

