Covid a Napoli: in piazza per luna park, zoo, giostrine e parchi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiParte da piazza del Plebiscito a Napoli la protesta dei lavoratori dello spettacolo viaggiante (luna park, zoo, giostrine, parchi acquatici e tematici) con flash mob ed occupazioni pacifiche di suolo pubblico programmate contemporaneamente anche a Venezia, Bari, Bologna, Torino, Cagliari, Milano, Firenze, Roma, Palermo, Perugia, Potenza. Sono le città interessate dalla manifestazione nazionale indetta per venerdì 26 marzo dall’ANESV, sigla dell’AGIS che raccoglie e tutela tutte le imprese di questo settore. Un appuntamento che pone all’attenzione delle istituzioni e dei cittadini la drammatica condizione in cui versano, dopo più di un anno di totale chiusura, 20.000 lavoratori (di cui oltre 3.500 solo in Campania) impiegati nelle 5.000 imprese che gestiscono ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiParte dadel Plebiscito ala protesta dei lavoratori dello spettacolo viaggiante (, zoo,acquatici e tematici) con flash mob ed occupazioni pacifiche di suolo pubblico programmate contemporaneamente anche a Venezia, Bari, Bologna, Torino, Cagliari, Milano, Firenze, Roma, Palermo, Perugia, Potenza. Sono le città interessate dalla manifestazione nazionale indetta per venerdì 26 marzo dall’ANESV, sigla dell’AGIS che raccoglie e tutela tutte le imprese di questo settore. Un appuntamento che pone all’attenzione delle istituzioni e dei cittadini la drammatica condizione in cui versano, dopo più di un anno di totale chiusura, 20.000 lavoratori (di cui oltre 3.500 solo in Campania) impiegati nelle 5.000 imprese che gestiscono ...

Advertising

repubblica : Santa Lucia, in fila dal mattino per un pasto: “Il Covid ha ridotto molti napoletani in miseria” - ilfoglio_it : A Napoli “un anziano è stato colto da un malore' poco prima di ricevere il vaccino anti Covid. La notizia è stata r… - fanpage : Aveva appena 38 anni. Un'altra giovane vita stroncata dal Coronavirus - anteprima24 : ** Covid a #Napoli: in piazza per luna park, zoo, giostrine e parchi ** - titty_napoli : RT @Torrenapoli1: 5.000 decessi Covid in Campania in un anno, il 10% della mortalità totale -