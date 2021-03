Covid-19 | aumentano i casi a Montesarchio | il sindaco pronto a nuove misure

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Aumenta il numero dei positivi al-19 a, a renderlo noto, con non poca preoccupazione, è ilFranco Damiano. Attualmente i positivi sono 53, e ildel Comune della Valle Caudina si dicead emanare ordinanze ancora più restrittive. “Come evidenziano i numeri, – scrive Damiano – i contagi sono in aumento a: per questo in mattinata ho chiamato sua Eccellenza il Prefetto Torlontano della situazione.Ho informato il Prefetto che qualora i dati continuassero a salire valuteròulteriormente restrittive per. E’ una situazione estremamente delicata, come testimoniano anche i tre concittadini ricoverati per problematiche ...