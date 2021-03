Coronavirus | 122 nuovi casi in Lucchesia

Advertising

SienaFree : Coronavirus in provincia di Siena: 55 nuovi casi, 1 deceduto, 1.421 (-2) positivi. 122 (+1) ricoverati alle Scotte,… - amiatanews : ASL Toscana SE. Coronavirus: +216 positivi (2.350 tamponi), +122 negativi. 6 decessi. guarigioni nelle Unioni dei C… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 122

LuccaInDiretta

... oramai più di un anno fa, salgono in tutto a 185.755 i contagiati dalin Toscana: i ... 17.680 a Pistoia (105 in più), 11.058 a Massa Carrara (58 in più), 19.283 a Lucca (in più), 23.... oramai più di un anno fa, salgono in tutto a 185.755 i contagiati dalin Toscana: i ... 17.680 a Pistoia (105 in più), 11.058 a Massa Carrara (58 in più), 19.283 a Lucca (in più), 23.In un giorno in Toscana i guariti sono stati 1.297. I ricoverati in ospedale salgono a 1.741. Nelle ultime ventiquattro ore sono state somministrate 8.769 dosi di vaccino ...Firenze, 24 marzo 2021 - Covid Toscana, più guariti che nuovi positivi anche oggi, anche se i nuovi casi di coronavirus sono più numerosi rispetto al giorno prima. Sono infatti 1.197 quelli registrati ...