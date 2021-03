Bersani a La7: “Draghi tiri fuori un paio di palle avanti. Contro l’evasione non vedo l’ora che si faccia una riforma fiscale progressiva” (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Il condono fiscale approvato dal governo Draghi e voluto dalla Lega? Diciamo che è un condono ‘de minimis’. Poteva andare ben peggio, però anche a piccole dosi un veleno è sempre un veleno. Sono convinto che Draghi lo sappia, così come è noto che queste cose sono totalmente sconosciute in Europa“. Sono le parole pronunciate a “Dimartedì” (La7) dal deputato di LeU Pier Luigi Bersani, che aggiunge: “Tra l’altro, a differenza di altri condoni, questo ‘condonino’ costa. Non è che incassi. Se non ricordo male, per la copertura, dobbiamo mettere 500 milioni di euro. Ma non sarebbe stato meglio fare una norma per riformare i meccanismi di riscossione e dare ai ristoratori quei 500 milioni di euro?”. Bersani si sofferma sull’evasione fiscale in Italia: “In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Il condonoapprovato dal governoe voluto dalla Lega? Diciamo che è un condono ‘de minimis’. Poteva andare ben peggio, però anche a piccole dosi un veleno è sempre un veleno. Sono convinto chelo sappia, così come è noto che queste cose sono totalmente sconosciute in Europa“. Sono le parole pronunciate a “Dimartedì” (La7) dal deputato di LeU Pier Luigi, che aggiunge: “Tra l’altro, a differenza di altri condoni, questo ‘condonino’ costa. Non è che incassi. Se non ricordo male, per la copertura, dobbiamo mettere 500 milioni di euro. Ma non sarebbe stato meglio fare una norma perre i meccanismi di riscossione e dare ai ristoratori quei 500 milioni di euro?”.si sofferma sulin Italia: “In ...

