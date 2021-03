Berlusconi ricoverato in ospedale da lunedì. Forza Italia: “Controllo di routine” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale da lunedì 22 marzo. Lo ha detto il suo avvocato Federico Cecconi. Conferme da Forza Italia: “Niente di grave, ma il presidente deve stare fermo un po’”. Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano da qualche giorno e, precisamente, da lunedì 22 marzo. La notizia sul ricovero L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 24 marzo 2021) Silvioinda22 marzo. Lo ha detto il suo avvocato Federico Cecconi. Conferme da: “Niente di grave, ma il presidente deve stare fermo un po’”. Silvioall’San Raffaele di Milano da qualche giorno e, precisamente, da22 marzo. La notizia sul ricovero L'articolo NewNotizie.it.

fattoquotidiano : Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato in ospedale, lo ha annunciato il suo avvocato all’udienza del processo Ruby… - repubblica : ?? L'avvocato di Silvio Berlusconi: 'E' ricoverato da lunedi' mattina' - repubblica : Ruby ter, l'avvocato di Silvio Berlusconi: 'Ricoverato da lunedì mattina' - paoloferrarelli : RT @claudio301065: #Berlusconi ricoverato in ospedale in regime di Happy Day Hospital #RubyTer - EffeScudata : A me sembra un accanimento giudiziario che gli fissino le udienze del processo che lo vede imputato per corruzione… -