Bando di concorso Estate INPSieme in Italia 2021, domande entro 13 aprile (Di mercoledì 24 marzo 2021) Bando di concorso per l'assegnazione di contributi per soggiorni studio in Italia riservati a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2020/21 la scuola primaria, secondaria di primo grado e, in caso di studenti disabili, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92 o invalidi civili al 100%, la secondaria di secondo grado L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 marzo 2021)diper l'assegnazione di contributi per soggiorni studio inriservati a studenti che frequentino nell'anno scolastico 2020/21 la scuola primaria, secondaria di primo grado e, in caso di studenti disabili, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92 o invalidi civili al 100%, la secondaria di secondo grado L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Bando di concorso Estate INPSieme in Italia 2021, domande entro 13 aprile - LibertaSicilia : Siracusa. Pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 66 allievi ufficiali presso l’a… - sisp__ : Looking for a #PhD? ??bando per l'ammissione al 37° ciclo del #Dottorato in Studi Internazionali -… - OmceoCampobasso : COM. N 55 – BANDO DI CONCORSO SULLA MEDICINA E FARMACOLOGIA DI GENERE PROMOSSO DALL’AMMI - catte_categiau : RT @Lasferadanza: #bando Crea un video per la XVIII edizione del Festival di Danza #lasciatecisognare! Diventa il nostro #videopromoter #d… -