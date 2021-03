Amici 20, bufera in casetta: allievi contro Lorella Cuccarini (Di mercoledì 24 marzo 2021) Web infuriato, allievi in casetta ancor di più: una vera e propria rivolta contro Lorella Cuccarini ad Amici 20 In casetta arriva una comunicazione importante da parte della prof Lorella Cuccarini! #Amici20 pic.twitter.com/Vjny8JyziU — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 24, 2021 Quest’anno la tensione sembra non placarsi all’interno della casetta di Amici 20. Martina ed in L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Web infuriato,inancor di più: una vera e propria rivoltaad20 Inarriva una comunicazione importante da parte della prof! #20 pic.twitter.com/Vjny8JyziU —Ufficiale (@Ufficiale) March 24, 2021 Quest’anno la tensione sembra non placarsi all’interno delladi20. Martina ed in L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

TirrenoLivorno : ?? IL PERSONAGGIO. Il ritratto del politico toscano nella bufera per la parentopoli in campidoglio: dal Seven Apples… - iltirreno : ?? Il ritratto del politico toscano nella bufera per la parentopoli in campidoglio: dal Seven Apples alle magliette… - katiadiluna16 : La battuta che ha indignato il web... Ecco cosa è accaduto #pioeamedeo nella bufera. Troppo esagerato indignarsi op… - MiyakeEau : RT @AngeloTani: @LegaSalvini Che ridere amici?? Non l’ha presa bene #AlessandroSavoi (pres #LegaTrentino),poi costretto a dimettersi,che pe… - AngeloTani : @LegaSalvini Che ridere amici?? Non l’ha presa bene #AlessandroSavoi (pres #LegaTrentino),poi costretto a dimetters… -