Accoltellata a Mogliano Veneto | le condizioni di Marta | è grave ma stabile

Rimangono stabili ma gravi le condizioni di Marta Novello, la ragazza aggredita mentre faceva jogging, nei pressi di Mogliano Veneto (Treviso) e Accoltellata numerose volte da un 15enne. Mentre la famiglia della giovane vive ore di mostruosa tensione nell'attesa che i vari interventi chirurgici a cui è stata sottoposta la portino ad essere fuori pericolo, le indagini procedono e arrivano smentite riguardo alle prime versioni della vicenda. Il movente è ritenuto sempre più traballante, così come alcuni aspetti relativi all'aggressore vengono smentiti. La comunità di Marocco di Mogliano Veneto, che ben conosce a quanto pare sia la ragazza che il 15enne aggressore, è sconvolta da quanto accaduto.

