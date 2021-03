Zona rossa, 52enne fermato per un controllo: nascondeva la droga…negli slip (Di martedì 23 marzo 2021) E’ stato fermato per un controllo ed è stato scoperto che lui, un pregiudicato, nascondeva 100 grammi di hashish e 6 grammi di cocaina negli slip e nelle tasche dei pantaloni. E’ successo ieri, nel tardo pomeriggio, a Formia dove la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 52enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo L’uomo, pregiudicato, è stato fermato in strada nell’ambito dei controlli sulla mobilità dei cittadini in Zona rossa ed è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di hashish e 6 grammi di cocaina. La droga è stata rinvenuta dai poliziotti del Commissariato di P.S. Formia a seguito di una perquisizione ed era celata negli slip e nelle tasche dei pantaloni. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 marzo 2021) E’ statoper uned è stato scoperto che lui, un pregiudicato,100 grammi di hashish e 6 grammi di cocaina neglie nelle tasche dei pantaloni. E’ successo ieri, nel tardo pomeriggio, a Formia dove la Polizia di Stato ha tratto in arresto unper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. IlL’uomo, pregiudicato, è statoin strada nell’ambito dei controlli sulla mobilità dei cittadini ined è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di hashish e 6 grammi di cocaina. La droga è stata rinvenuta dai poliziotti del Commissariato di P.S. Formia a seguito di una perquisizione ed era celata neglie nelle tasche dei pantaloni. ...

