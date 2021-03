Villa Chigi, Fdi: raggi e Del Bello due facce stessa incompetenza (Di martedì 23 marzo 2021) Roma – “Nelle ultime ore abbiamo assistito ad uno scambio di accuse e risentimenti tra Giunta capitolina e municipale in relazione al progetto di riqualificazione di Villa Chigi. Un teatrino della politica di pessimo livello, dietro cui tuttavia si cela solo l’incapacita’ da parte di entrambe le Amministrazioni nel dare risposte concrete alle esigenze del territorio e dei cittadini”. Cosi’ in un comunicato Holljwer Paolo e Sandra Bertucci Consiglieri Fratelli d’Italia del Municipio II, Stefano Erbaggi e Alessandra Consorti, direttivo romano FdI. “Come Fratelli d’Italia abbiamo promosso una petizione per la riqualificazione della Villa che ha raccolto piu’ di mille firme. Da anni denunciamo lo stato di degrado ed abbandono in cui versano il parco di Villa Chigi e la sua area cani, l’assenza di cestini ... Leggi su romadailynews (Di martedì 23 marzo 2021) Roma – “Nelle ultime ore abbiamo assistito ad uno scambio di accuse e risentimenti tra Giunta capitolina e municipale in relazione al progetto di riqualificazione di. Un teatrino della politica di pessimo livello, dietro cui tuttavia si cela solo l’incapacita’ da parte di entrambe le Amministrazioni nel dare risposte concrete alle esigenze del territorio e dei cittadini”. Cosi’ in un comunicato Holljwer Paolo e Sandra Bertucci Consiglieri Fratelli d’Italia del Municipio II, Stefano Erbaggi e Alessandra Consorti, direttivo romano FdI. “Come Fratelli d’Italia abbiamo promosso una petizione per la riqualificazione dellache ha raccolto piu’ di mille firme. Da anni denunciamo lo stato di degrado ed abbandono in cui versano il parco die la sua area cani, l’assenza di cestini ...

Advertising

paolorm2012 : Del Bello-Fabiano: Villa Chigi, ancora una volta un tavolo istituzionale - Roma – “Apprendiamo dalla stampa che e’… - giulyargenti : RT @Roma_H_24: Rilancio di Villa Chigi, l'ira del Municipio: 'Offesi per non essere stati informati' - - Roma_H_24 : Rilancio di Villa Chigi, l'ira del Municipio: 'Offesi per non essere stati informati' - - grimmo78 : RT @galietti82: Come cambia il rapporto Vaticano-Chigi con Draghi: Parolin, potentissimo con Conte (anche ma non solo tramite la filiera di… - MichelaRoi : RT @galietti82: Come cambia il rapporto Vaticano-Chigi con Draghi: Parolin, potentissimo con Conte (anche ma non solo tramite la filiera di… -