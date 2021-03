Un paio di proposte per una buona Dad

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 23 marzo 2021) In un momento difficile e complesso come quello che stiamo attraversando, con le scuole chiuse in gran parte d’Italia e una ripresa che diventa sempre più a ostacoli, è ormai luogo comune crocifiggere la Dad. Non serve. È dispersiva. Non favorisce il contatto tra studenti. È vulnerabile. È gestita male dai docenti. Critiche che sentiamo ripetere continuamente, in una situazione d’emergenza che – ormai – va avanti da più di un anno. In tutto questo turbinìo di critiche, però, ci siamo chiesti: e se esistesse anche una Dad virtuosa? Possibile che, nell’era del digitale, non sia possibile proporre un sistema educativo alternativo? LEGGI ANCHE > I 300 milioni del decreto sostegni non serviranno a salvare la Dad Dad virtuosa, l’esperienza di Parole O stili Parole O stili si sta occupando da anni del comportamento da tenere in rete. Nell’ultimo periodo sta provando ad applicare il suo ...