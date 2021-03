Ufficiale | Albinoleffe | risolto il contratto con il difensore Malberti

(Di martedì 23 marzo 2021) “U.C.comunica, a seguito di lodo del Collegio Arbitrale, la risoluzione ditra la società e il calciatore Andrea. Ad Andrea va il nostro più sentito ringraziamento per la professionalità dimostrata e l’impegno profuso, oltre al migliore augurio per un pronto ritorno in campo. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Andrea Malberti, difensore classe '98, cresciuto nel Milan, ha ufficialmente rescisso il proprio contratto con l'Albinoleffe

Andrea Malberti, difensore classe '98, cresciuto nel Milan, ha ufficialmente rescisso il proprio contratto con l'Albinoleffe: non era mai sceso in campo coi lombardi.