Tofalo e l’alloggio di Stato, la grillina Trenta lo comprende e lo difende: un complotto contro di noi… (Di martedì 23 marzo 2021) L’ex ministra Elisabetta Trenta difende Angelo Tofalo. Il deputato M5S, commenta un articolo pubblicato oggi sul ‘Corriere della Sera‘ secondo il quale il grillino non avrebbe ancora liberato l’alloggio nel palazzo dell’Aeronautica, a Roma, ottenuto quando era sottosegretario alla Difesa. O meglio non commenta. Perché si limita ad annunciare che replicherà domani via Facebook. “Domani darò la mia versione dei fatti, in un video sulla mia pagina Facebook, dove commenterò questo articolo delirante. Per oggi dico solo questo”. Tofalo, il vizietto di non mollare i privilegi Quello di non mollare i privilegi della ‘casta’ sembra essere un vizietto collaudato tra i grillini. Con buona pace del rigore, dell’onestà e di tutte le altre virtù sbandierate quando volevano aprire il Parlamento come una scatoletta ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 marzo 2021) L’ex ministra ElisabettaAngelo. Il deputato M5S, commenta un articolo pubblicato oggi sul ‘Corriere della Sera‘ secondo il quale il grillino non avrebbe ancora liberatonel palazzo dell’Aeronautica, a Roma, ottenuto quando era sottosegretario alla Difesa. O meglio non commenta. Perché si limita ad annunciare che replicherà domani via Facebook. “Domani darò la mia versione dei fatti, in un video sulla mia pagina Facebook, dove commenterò questo articolo delirante. Per oggi dico solo questo”., il vizietto di non mollare i privilegi Quello di non mollare i privilegi della ‘casta’ sembra essere un vizietto collaudato tra i grillini. Con buona pace del rigore, dell’onestà e di tutte le altre virtù sbandierate quando volevano aprire il Parlamento come una scatoletta ...

