Svezia | il minutaggio di Ibrahimovic | titolare contro la Georgia | assente contro l’Estonia

(Di martedì 23 marzo 2021) Cruciale la questioneche riguarda Zlatan: lo svedese, ormai quarantenne, dovrà centellinare le energie per prepararsi al rush finale in campionato col suo Milan. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’attaccante, convocato con la Nazionale svedese, giocherà dala prima partita con la. Verrà gestito poiil Kosovo, mentre non dovrebbe essere impiegato all’interno dell’amichevole. SportFace.

