Sophie e Matteo si sono lasciati, la tronista conferma: “Vi chiedo comprensione, basta insulti” (Di martedì 23 marzo 2021) Sophie Codegoni e Matteo Ranieri in queste settimane sono stati al centro del gossip più sfrenato. Dopo la scelta a Uomini e Donne avvenuta solo qualche mese fa, la coppia ha deciso di viversi lontano dalle telecamere, ma pare che per loro, non si ci sia stato il lieto fine tanto sperato. Sophie e Matteo è addio dopo Uomini e Donne Già qualche settimana fa, la bionda ventenne ha rilasciato un’intervista che ha fatto particolarmente preoccupare i fan degli ex protagonisti del trono classico. Sophie ha infatti confessato di avere problemi di coppia dovuti fondamentalmente alla distanza e al vivere una relazione in un periodo storico così complicato, contrassegnato da divieti e impedimenti. In molti avevano parlato di una crisi profonda, ma oggi, dal profilo Instagram di ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 23 marzo 2021)Codegoni eRanieri in queste settimanestati al centro del gossip più sfrenato. Dopo la scelta a Uomini e Donne avvenuta solo qualche mese fa, la coppia ha deciso di viversi lontano dalle telecamere, ma pare che per loro, non si ci sia stato il lieto fine tanto sperato.è addio dopo Uomini e Donne Già qualche settimana fa, la bionda ventenne ha rilasciato un’intervista che ha fatto particolarmente preoccupare i fan degli ex protagonisti del trono classico.ha infatti confessato di avere problemi di coppia dovuti fondamentalmente alla distanza e al vivere una relazione in un periodo storico così complicato, contrassegnato da divieti e impedimenti. In molti avevano parlato di una crisi profonda, ma oggi, dal profilo Instagram di ...

Advertising

BertapelleSara : RT @ishax114: tra sophie e matteo non è solo la lontanza dai, si ignorano completamente. Neanche like o commenti, non si nominano neanche p… - AriannaCosi220 : @Myr_obyn @Marti__Ml Anche la zia di Sophie ha tolto il segui a Matteo - Mopim9 : @italian_mahomie Sicuramente sì, il migliore amico di Matteo ha smesso di seguirla e anche la zia di Sophie ha smesso di seguire matteo - italian_mahomie : No raga vi prego aiutatemi, qualcuno sa se Sophie e Matteo si sono lasciati? #uomoniedonne - cometramonti : credo che la risposta sia ovvia in quanto il migliore amico di matteo ha smesso di seguire sophie, mentre la zia di… -