Sophie Codegoni | balletto su Instagram con la mamma | “Sembrano gemelle”

(Di martedì 23 marzo 2021)è stata una delle troniste di Uomini e Donne. Essendo molto attiva su, tende a pubblicare tante foto e video che mostrano la sua quotidianità. Di recente ha ripreso sé stessa in compagnia della madre e tutti hanno avuto la stessa reazione.– Solonotizie24Due gocce d’acquaha avuto la possibilità di conoscere Matteo Ranieri grazie al ruolo di tronista nel programma di Maria De Filippi. Il giorno della scelta la ragazza ha ricevuto una sorpresa, ovvero gli auguri della madre Valeria Pasciuti tramite un breve video. La donna non si espone molto sul web (non a caso ha il profiloprivato), ma fa spesso uno strappo alla regola quando si tratta della figlia. Infatti ha accettato l’idea di realizzare un video ...

La loro scelta a 'Uomini e Donne' ha fatto emozionare milioni di telespettatori.ha infatti deciso di uscire dal programma di Maria De Filippi con Matteo Ranieri, preferito all'altro corteggiatore Giorgio. In un'intervista rilasciata a 'Il Giornale' ha spiegato che ...Tra questi è possibile notare quelli dell'ex tronistae dell'ex corteggiatore Giorgio Di Bonaventura. Inoltre, Roberta ha nuovamente ringraziato Laura Frenna, l'ex corteggiatrice che ...Per Sophie e Matteo, una delle ultime coppie nate a Uomini e Donne, si parla già di crisi. I due, infatti, secondo alcune recenti indiscrezioni si ...Non c'è pace per la coppia nata a Uomini e donne, composta da Sophie Codegoni e Matteo Ranieri. A distanza di un mese dal fatidico momento della scelta finale avvenuta nel programma di Maria De Filipp ...