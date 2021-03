Roma, maxi operazione antidroga: ecco come gestivano gli “affari” tra vedette e servizio ‘catering’ (Di martedì 23 marzo 2021) Questa mattina, 23 marzo, sono avvenute delle perquisizioni a seguito di una lunga indagine, che hanno portato all’arresto di tre persone, colte in flagranza di reato, e al sequestro di 1,2 kg di cocaina, 200 g di hashish e varie sodi di marijuana. L’operazione Una vera e propria piazza di spaccio gestita da un’ organizzazione criminale senza scrupoli, quella sgominata oggi dai Carabinieri della Compagnia di Tivoli successivamente a una lunga ed articolata indagine coordinata e diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. A fare da teatro a questa maxi operazione, il quartiere di Ponte di Nona, una delle periferie della Capitale, diventate negli ultimi anni, soprattutto nell’area delle case popolari, un vero e proprio market della droga a cielo aperto. Gli investigatori hanno accertato l’esistenza di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 marzo 2021) Questa mattina, 23 marzo, sono avvenute delle perquisizioni a seguito di una lunga indagine, che hanno portato all’arresto di tre persone, colte in flagranza di reato, e al sequestro di 1,2 kg di cocaina, 200 g di hashish e varie sodi di marijuana. L’Una vera e propria piazza di spaccio gestita da un’ organizzazione criminale senza scrupoli, quella sgominata oggi dai Carabinieri della Compagnia di Tivoli successivamente a una lunga ed articolata indagine coordinata e diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di. A fare da teatro a questa, il quartiere di Ponte di Nona, una delle periferie della Capitale, diventate negli ultimi anni, soprattutto nell’area delle case popolari, un vero e proprio market della droga a cielo aperto. Gli investigatori hanno accertato l’esistenza di ...

