Qualificazioni Mondiali 2022, il calendario dell'Italia: programma, date e orari (Di martedì 23 marzo 2021) Entra nel vivo la fase a gironi di Qualificazioni Mondiali e l'Italia del Ct Mancini lo affronta con l'intenzione di non ripetere il disastro del 2017 quando gli azzurri furono eliminati dalla Svezia a San Siro e non ottennero il pass per la rassegna di Russia. Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania sono le avversarie degli azzurri nel gruppo C di Qualificazioni. Si parte il 25 marzo al Tardini con gli azzurri che cercano prime risposte a pochi mesi dagli Europei. calendario Giovedì 25 marzo Ore 20:45, Italia-Irlanda del nord Domenica 28 marzo Ore 21:45, Bulgaria-Italia Mercoledì 31 marzo Ore 21:45, Lituania-Italia Giovedì 2 settembre orario da definire, Italia-Bulgaria Domenica 5 settembre orario da definire, Svizzera-Italia Mercoledì 8 settembre orario da ...

