Pomezia, mensa da pagare con le scuole chiuse, il Comune: «Rette decurtate del 65% per periodo di chiusura, in arrivo nuovi bollettini» (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo le polemiche sollevate stamattina dalla Lega di Pomezia arriva la replica del Comune di Pomezia. In una nota l’Ente precisa che “le Rette di mensa, trasporto scolastico e asili nido sono state ridotte per i giorni non fruiti a causa dell’emergenza Covid”. Il caso riguarda il pagamento della mensa scolastica, i cui pagamenti, secondo i Consiglieri Fucci, Pecchia, Saverio Pagliuso e Abbondanza “sono stati richiesti per intero alle famiglie malgrado le scuole resteranno chiuse per “zona rossa” fino a dopo Pasqua. Ecco perché – hanno poi aggiunto i consiglieri – avevamo chiesto nel Consiglio Comunale di far pagare la mensa solo per i giorni di effettiva frequenza, metodo che peraltro funzionava fino al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo le polemiche sollevate stamattina dalla Lega diarriva la replica deldi. In una nota l’Ente precisa che “ledi, trasporto scolastico e asili nido sono state ridotte per i giorni non fruiti a causa dell’emergenza Covid”. Il caso riguarda il pagamento dellascolastica, i cui pagamenti, secondo i Consiglieri Fucci, Pecchia, Saverio Pagliuso e Abbondanza “sono stati richiesti per intero alle famiglie malgrado leresterannoper “zona rossa” fino a dopo Pasqua. Ecco perché – hanno poi aggiunto i consiglieri – avevamo chiesto nel Consiglio Comunale di farlasolo per i giorni di effettiva frequenza, metodo che peraltro funzionava fino al ...

