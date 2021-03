Pokémon GO e ora Pikmin! Nintendo e Niantic realizzeranno insieme nuove app mobile e AR (Di martedì 23 marzo 2021) L'annuncio è arrivato ieri sul sito ufficiale della società statunitense, che comunica: "Siamo entusiasti di annunciare una nuova partnership con Nintendo per sviluppare insieme titoli per dispositivi mobili basati sulla tecnologia real-world AR di Niantic, una tecnologia che darà vita agli amati personaggi di Nintendo in nuovi modi. Siamo onorati che Nintendo abbia scelto Niantic come publisher di applicazioni AR." Per dare il via alla partnership, Il primo progetto di Niantic e Nintendo sarà incentrato sul franchise di Pikmin. L'app includerà elementi di gameplay che incoraggiano i giocatori a fare movimento, rendendo le camminate più piacevoli. Come confermato da Niantic, il lancio è previsto entro la fine di quest'anno e sarà il ... Leggi su eurogamer (Di martedì 23 marzo 2021) L'annuncio è arrivato ieri sul sito ufficiale della società statunitense, che comunica: "Siamo entusiasti di annunciare una nuova partnership conper svilupparetitoli per dispositivi mobili basati sulla tecnologia real-world AR di, una tecnologia che darà vita agli amati personaggi diin nuovi modi. Siamo onorati cheabbia sceltocome publisher di applicazioni AR." Per dare il via alla partnership, Il primo progetto disarà incentrato sul franchise di Pikmin. L'app includerà elementi di gameplay che incoraggiano i giocatori a fare movimento, rendendo le camminate più piacevoli. Come confermato da, il lancio è previsto entro la fine di quest'anno e sarà il ...

