Pd: Letta, ‘Gruppo autonomo, qualsiasi donna sceglierà sarà la migliore’ (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar (Adnkronos) – “Qualunque scelta farà sulla donna da eleggere sarà per me la migliore, perché il rispetto dell’autonomia del gruppo è per me fondamentale”. Lo ha detto Enrico Letta all’Assemblea del gruppo dei deputati del Pd. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar (Adnkronos) – “Qualunque scelta farà sullada eleggereper me la migliore, perché il rispetto dell’autonomia del gruppo è per me fondamentale”. Lo ha detto Enricoall’Assemblea del gruppo dei deputati del Pd. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

fattoquotidiano : LA ROTTURA CON LETTA Dopo una giornata di ordinario logoramento, Andrea Marcucci passa direttamente allo strappo: è… - fattoquotidiano : La proposta di Enrico Letta per fermare i cambi di casacca: chi se ne va da un gruppo finisce tra i “non iscritti”… - TV7Benevento : Pd: Letta, 'Gruppo autonomo, qualsiasi donna sceglierà sarà la migliore'... - francornldi : RT @Barracciu: #Letta per essere credibile avrebbe dovuto rinunciare alla segreteria @pdnetwork in favore di una donna. Così sembra quel ch… - sannastefano94 : RT @StefanoCeccanti: Enrico Letta: qualunque scelta farà sulla donna da eleggere sarà per me la migliore perché il rispetto dell'autonomia… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta ‘Gruppo Un piccolo “Ritorno al Futuro”: la DeLorean in miniatura è un must La Repubblica