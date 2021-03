Pallanuoto | Pino Porzio non è più l’allenatore del Canada maschile

Advertising

giornaleradiofm : Pallanuoto: Porzio lascia guida della nazionale del Canada: (ANSA) - ROMA, 23 MAR - Dopo cinque anni si dividono le… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Pino

2a News

Dopo cinque anni si dividono le strade diPorzio e della nazionale canadese maschile di. Lo ha annunciato la Water Polo Federation Canada, ringraziando il tecnico italiano "per il lavoro e la dedizione messi al servizio della ...Dopo cinque anni si dividono le strade diPorzio e della nazionale canadese maschile di. Lo ha annunciato la Water Polo Federation Canada, ringraziando il tecnico italiano "per il lavoro e la dedizione messi al servizio della ...Dopo cinque anni si dividono le strade di Pino Porzio e della nazionale canadese maschile di pallanuoto. (ANSA) ...Luigi Maria Mormone, cura la pagina di cronaca su Napoli e provincia, attualità e sport (pallanuoto, basket, volley, calcio femminile ecc.), laureato in Filologia Moderna, giornalista. Pino Daniele: l ...