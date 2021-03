Ocean Viking alla fonda davanti a Siracusa | con 5 naufraghi positivi

(Di martedì 23 marzo 2021) 5 migranti sonoe potrebbero costituire un serio pericolo sanitario per il nostro paese, già oppresso dpandemia L'articolo proviene da Firenze Post.

"Con vento forte e onde alte,è ancora in attesa di un porto sicuro dopo aver inviato una quinta richiesta. 5 naufraghi sono stati isolati dopo essere risultati positivi al Covid - 19. Sono scattate le misure di ...'Con vento forte e onde alte,è ancora in attesa di un porto sicuro dopo aver inviato una quinta richiesta. 5 naufraghi sono stati isolati dopo essere risultati positivi al Covid - 19. Sono scattate le misure di ...I membri di Sea-Watch consegnano i giubbotti di salvataggio ai migranti durante un'operazione di salvataggio nel Mediterraneo il 26 febbraio 2021. SELENE ...La nave dell’Ong francese Sos Mediterranée chiede da giovedì un porto sicuro. A bordo 116 migranti recuperati in due operazioni di soccorso. Si teme il diffondersi del contagio ...