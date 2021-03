Mercato Inter - Contratto in scadenza nel 2022: Conte vuole Isco (Di martedì 23 marzo 2021) Zidane non ha più fiducia in lui e agli occhi dell'allenatore francese il centrocampista è solo una toppa quando sono molti gli assenti', scrive il quotidiano spagnolo. Il real dunque cercherà di ... Leggi su interdipendenza (Di martedì 23 marzo 2021) Zidane non ha più fiducia in lui e agli occhi dell'allenatore francese il centrocampista è solo una toppa quando sono molti gli assenti', scrive il quotidiano spagnolo. Il real dunque cercherà di ...

Advertising

passione_inter : VIDEO - Il punto sui nazionali, mercato Inter e le notizie di oggi - - mygodprova : @Nephilim_Tuo @MarcoBellinazzo Mentre sono stati onorati in marzo tutti i saldi mercato (Hakimi).L’Inter non ha fat… - ZiROMELU2 : Su questo social c’è gente convinta che l’inter non farà mercato perché non ha soldi. Ragazzi sto male per certi individui - passione_inter : Mercato - Rodriguez incanta in Serie B, Inter e Sampdoria interessate: avviati i primi contatti -… - SoloLecceIT : RODRIGUEZ DELGADO: Inter e Sampdoria fanno partire il 'sondaggio' di mercato, il Lecce dice 'NO' -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Inter Mercato Inter - Contratto in scadenza nel 2022: Conte vuole Isco Contratto in scadenza nel 2022 e sempre meno importante per Zinedine Zidane : è Isco , secondo Sport , il prossimo obiettivo di mercato dell'Inter. 'In ogni caso, al Real Madrid è chiaro che non rinnoverà il giocatore ex Malaga. Zidane non ha più fiducia in lui e agli occhi dell'allenatore francese il centrocampista è solo una ...

Milan, come cresce il brand! Secondo in Italia, all'estero va meglio di Inter e Juve: i dati In una ricerca effettuata da YouGov , una delle principali società di ricerche di mercato a livello ... Terzo posto per l'Inter, poi spazio per le straniere: Real Madrid, Bayern, Barcellona, City, ...

Inter, Ausilio e Marotta programmano il mercato: due partenze certe e un nome in entrata Calciomercato.com Isco all’Inter, calciomercato: Zidane aiuta Conte L’Inter dopo nove anni è ad un passo dall’interrompere il dominio in Italia della Juventus, ma il tecnico nerazzurro Antonio Conte non si accontenta dello scudetto e in vista della prossima stagione ...

Pablo Rodriguez trascina il Lecce verso la Serie A: l'Inter prende informazioni Sta conquistando Lecce a suon di gol, dopo gli anni di apprendistato nella Casa blanca e i suggerimenti di una leggenda come Raul Gonzalez Blanco. Sin dal giorn ...

Contratto in scadenza nel 2022 e sempre meno importante per Zinedine Zidane : è Isco , secondo Sport , il prossimo obiettivo didell'. 'In ogni caso, al Real Madrid è chiaro che non rinnoverà il giocatore ex Malaga. Zidane non ha più fiducia in lui e agli occhi dell'allenatore francese il centrocampista è solo una ...In una ricerca effettuata da YouGov , una delle principali società di ricerche dia livello ... Terzo posto per l', poi spazio per le straniere: Real Madrid, Bayern, Barcellona, City, ...L’Inter dopo nove anni è ad un passo dall’interrompere il dominio in Italia della Juventus, ma il tecnico nerazzurro Antonio Conte non si accontenta dello scudetto e in vista della prossima stagione ...Sta conquistando Lecce a suon di gol, dopo gli anni di apprendistato nella Casa blanca e i suggerimenti di una leggenda come Raul Gonzalez Blanco. Sin dal giorn ...