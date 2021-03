Masters1000 Miami | Lorenzi | Fabbiano | Gaio e Viola passano il primo turno delle qualificazioni

Leggi su oasport

(Di martedì 23 marzo 2021) Si è concluso ildeldi. Dalla Florida arrivano buone notizie per i colori italiani con quattro giocatori che avanzano verso lo step successivo, ed un solo ko. Paolosupera in tre set il brasiliano Joao Menezes con il punteggio di 6/3 6/7 6/1, quindi Thomasha la meglio dell’ecuadoriano Roberto Quiroz con il risultato di 6/4 7/6. Tutto facile per Federicoche si sbarazza del canadese Brayden Schnur 6/4 6/1, quindi Matteosupera lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles con il punteggio di 7/6 6/2. L’unico ko arriva da Lorenzo Giustino, che viene eliminato dallo statunitense Krueger Mitchell con il punteggio di 4/6 3/6 Tra i nomi eccellenti, ...