L’Italia del 2100 è da decrescita infelice. A meno che… Lo studio Lancet (Di martedì 23 marzo 2021) Nel 2100, gli italiani saranno la metà di oggi. Si tratta di una riduzione della popolazione che, chi più chi meno, riguarderà praticamente tutte le economie avanzate ma in questo caso non si può dire “mal comune mezzo gaudio”. Ci troviamo, anzi, in prossimità di un cambiamento pressoché unico dalla comparsa dell’Homo sapiens sulla Terra. Secondo uno studio della prestigiosa rivista scientifica The Lancet, infatti, la riduzione della popolazione italiana rientra (come caso da maglia nera) nell’ambito di una più ampia contrazione della popolazione mondiale che, dal picco atteso attorno al 2064, dovrebbe ridursi di 2 miliardi attorno al 2100. A quella data, poi, la popolazione italiana dovrebbe essere dimezzata rispetto a quella attuale riducendoci ad una potenza di piccola portata. Tutto questo senza ... Leggi su formiche (Di martedì 23 marzo 2021) Nel, gli italiani saranno la metà di oggi. Si tratta di una riduzione della popolazione che, chi più chi, riguarderà praticamente tutte le economie avanzate ma in questo caso non si può dire “mal comune mezzo gaudio”. Ci troviamo, anzi, in prossimità di un cambiamento pressoché unico dalla comparsa dell’Homo sapiens sulla Terra. Secondo unodella prestigiosa rivista scientifica The, infatti, la riduzione della popolazione italiana rientra (come caso da maglia nera) nell’ambito di una più ampia contrazione della popolazione mondiale che, dal picco atteso attorno al 2064, dovrebbe ridursi di 2 miliardi attorno al. A quella data, poi, la popolazione italiana dovrebbe essere dimezzata rispetto a quella attuale riducendoci ad una potenza di piccola portata. Tutto questo senza ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Oggi sciopero di 24 ore dell'intera filiera di Amazon in Italia. I dipendenti, che incrociano le braccia davanti ai… - lucianonobili : #Scanzi salta la fila per vaccinarsi prima. #Morra non vuole essere da meno. E per far vaccinare i parenti fa il bl… - LegaSalvini : ?? IL TEMPO: 'COVID, L'ITALIA HA NASCOSTO TUTTO. DER SPIEGEL ALL'ATTACCO: CONTE RISCHIA IL PROCESSO DEL SECOLO' - valenti30146835 : RT @07Emmedi: mio amico mi ha spiegato perchè in Francia ci sono tanti positivi: la procedura francese include 45 repliche del campione per… - SILVIALUCISANO : RT @Davide38296157: Covid, l'Italia ha nascosto tutto. Der Spiegel all'attacco: Giuseppi rischia il processo del secolo -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia del Torna l’ora legale (forse l’ultima) in Italia. Ma perché l’Europa è divisa sull’abolizione? Corriere della Sera