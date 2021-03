Le qualificazioni ai Mondiali 2022: dove vederle (Di martedì 23 marzo 2021) Con la pausa dei campionati nazionali tornano le Nazionali che saranno impegnate nei match validi per le qualificazioni ai Mondiali 2022 che si svolgeranno per la prima volta nella storia tra novembre e dicembre in Qatar. Le qualificazioni Mondiali 2022: dove si vedranno? Sarà ancora una volta Mediaset ad offrire la copertuta televisiva trasmettendo ben 6 match in diretta dal 24 al 31 marzo. La programmazione televisiva -Turchia-Olanda, in diretta, mercoledì 24 marzo, alle ore 18 Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin -Francia-Ucraina, in diretta, mercoledì 24 marzo, alle ore 20.45. Telecronaca: Pierluigi Pardo e Aldo Serena -Serbia-Portogallo, in diretta, sabato 27 marzo, alle ore 20.45. Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 23 marzo 2021) Con la pausa dei campionati nazionali tornano le Nazionali che saranno impegnate nei match validi per leaiche si svolgeranno per la prima volta nella storia tra novembre e dicembre in Qatar. Lesi vedranno? Sarà ancora una volta Mediaset ad offrire la copertuta televisiva trasmettendo ben 6 match in diretta dal 24 al 31 marzo. La programmazione televisiva -Turchia-Olanda, in diretta, mercoledì 24 marzo, alle ore 18 Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin -Francia-Ucraina, in diretta, mercoledì 24 marzo, alle ore 20.45. Telecronaca: Pierluigi Pardo e Aldo Serena -Serbia-Portogallo, in diretta, sabato 27 marzo, alle ore 20.45. Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo ...

