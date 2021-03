La classe va in quarantena, ma l'avviso arriva 13 giorni dopo (Di martedì 23 marzo 2021) La storia ha dell'incredibile. A raccontarla e' Caterina Gambino, consigliera comunale di Santa Croce, nel ragusano, ma in questo caso mamma direttamente coinvolta di ua ragazza che frequenta la prima media dell'unico istituto di Santa Croce. IL 23 marzo Caterina ha ricevuto un messaggio dall'Asp che le comunicava che la figlia era in quarantena dal 10 marzo poiche' sarebbe venuta a contatto con un compagno di classe positivo. Il messaggio recita: "ASP RAGUSA (il nome della figlia) dal 10/03/2021 inizio quarantena, per 10 gg. + tampone al decimo giorno, del contatto stretto con caso confermato Covid 19 art.4 ORD:42 15/10/20". Lo stesso messaggio e' stato inviato a tutti i genitori, e anche agli insegnanti. "Siamo rimasti sconcertati tutti - spiega all'AGI Caterina Gambino - i nostri figli non vanno a scuola dall'11 marzo perche' le ... Leggi su agi (Di martedì 23 marzo 2021) La storia ha dell'incredibile. A raccontarla e' Caterina Gambino, consigliera comunale di Santa Croce, nel ragusano, ma in questo caso mamma direttamente coinvolta di ua ragazza che frequenta la prima media dell'unico istituto di Santa Croce. IL 23 marzo Caterina ha ricevuto un messaggio dall'Asp che le comunicava che la figlia era indal 10 marzo poiche' sarebbe venuta a contatto con un compagno dipositivo. Il messaggio recita: "ASP RAGUSA (il nome della figlia) dal 10/03/2021 inizio, per 10 gg. + tampone al decimo giorno, del contatto stretto con caso confermato Covid 19 art.4 ORD:42 15/10/20". Lo stesso messaggio e' stato inviato a tutti i genitori, e anche agli insegnanti. "Siamo rimasti sconcertati tutti - spiega all'AGI Caterina Gambino - i nostri figli non vanno a scuola dall'11 marzo perche' le ...

