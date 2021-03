Isola dei Famosi 2021, Akash Kumar a ruota libera contro Lamborghini e Zorzi (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi 2021, quella di Akash Kumar è stata una lunga notte. Tornato in possesso del suo cellulare, il bel modello italo indiano si è sfogato prendendo di mira in primis due opinionisti del reality show: Tommaso Zorzi – col quale ha palesemente un conto in sospeso – ed Elettra Lamborghini, che quando se n’è andato lo ha salutato con uno stizzito “salutame a soreta” in pieno stile Barbara d’Urso, la prima a sdoganare questo modo di dire. “Non avete vinto, ho vinto io” ha ribadito ancora una volta Akash nelle sue storie su Instagram. Ha poi ammesso di essersi pentito della scelta fatta. “Ecco perché non dovevo fare un reality, il trash non mi appartiene” ha detto,“io sono la persona più pulita di questo mondo. Ho avuto ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo l’eliminazione dall’dei, quella diè stata una lunga notte. Tornato in possesso del suo cellulare, il bel modello italo indiano si è sfogato prendendo di mira in primis due opinionisti del reality show: Tommaso– col quale ha palesemente un conto in sospeso – ed Elettra, che quando se n’è andato lo ha salutato con uno stizzito “salutame a soreta” in pieno stile Barbara d’Urso, la prima a sdoganare questo modo di dire. “Non avete vinto, ho vinto io” ha ribadito ancora una voltanelle sue storie su Instagram. Ha poi ammesso di essersi pentito della scelta fatta. “Ecco perché non dovevo fare un reality, il trash non mi appartiene” ha detto,“io sono la persona più pulita di questo mondo. Ho avuto ...

