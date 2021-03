I dialoghi tra Penske e Keselowski e le altre notizie della NASCAR

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 23 marzo 2021) Bentornati al nostro consueto appuntamento con ledal mondo. Siamo reduci dal weekend di Atlanta e non vediamo l’ora di…sporcarci di terra con l’attesissimo appuntamento sulla versione “dirt” di Bristol. Ma nel frattempo, vi aggiorniamo sulle ultime dalle classi minori, e soprattutto con le ultime da Braded il Team, che pare abbiano iniziato a parlarsi. Questo e molto altro nel notiziario di oggi. Ok, cominciamo! Folds of Honor 500: Larson, beffa di fine gara, trattative in vista? Rogerè stato oggetto di un’intervista – molto esaustiva – da parte dell’Assiociated Press. In questa occasione, “The Capitain” ha parlato del vaccino anti Covid (che ha appena fatto) e del lavoro per riempire le tribune ...