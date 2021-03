Gattuso, in caso di addio con il Napoli c’è la Lazio: i dettagli (Di martedì 23 marzo 2021) Gennaro Gattuso sembra destinato a lasciare la panchina del Napoli al termine della stagione. È la prima scelta del presidente della Lazio per sostituire Simone Inzaghi Nonostante le vittorie su Milan e Roma, Gennaro Gattuso sembra destinato a lasciare la panchina del Napoli al termine della stagione. Allo stesso tempo, il tecnico non dovrebbe restare senza lavoro per molto tempo. Secondo Gazzetta dello Sport, Gattuso infatti è la prima scelta del presidente della Lazio Claudio Lotito per sostituire Simone Inzaghi qualora il numero uno biancoceleste non dovesse trovare un accordo con il suo attuale allenatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Gennarosembra destinato a lasciare la panchina delal termine della stagione. È la prima scelta del presidente dellaper sostituire Simone Inzaghi Nonostante le vittorie su Milan e Roma, Gennarosembra destinato a lasciare la panchina delal termine della stagione. Allo stesso tempo, il tecnico non dovrebbe restare senza lavoro per molto tempo. Secondo Gazzetta dello Sport,infatti è la prima scelta del presidente dellaClaudio Lotito per sostituire Simone Inzaghi qualora il numero uno biancoceleste non dovesse trovare un accordo con il suo attuale allenatore. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso caso Agnelli, Pirlo, la squadra. Sono troppi i colpevoli in casa della Signora ... non ha il carattere sanguigno di Gattuso o di Gasperini, di Klopp o di Guardiola, di Conte o di ... con allegati il contratto, quello di Chiesa, che prevede il non rinnovo del prestito in caso di ...

Napoli, Adl: 'Bravissimo Gattuso' ma a fine anno Rino andrà via E poi convincere Gattuso a restare ancora qui. E, onestamente, non si sa quale delle due cose sia più complicata. In ogni caso tutti hanno in mente una sola cosa adesso: centrare la Champions. E non ...

Pistocchi: "Difficile che Gattuso rimanga in caso di raggiungimento Champions. Sul prossimo allenatore del Napoli..." Il Napoli Online Napoli, da domani allenamenti senza i titolari. Possibili cambi in vista del Crotone Lunedì e martedì di riposo per il Napoli dopo il prestigioso successo in casa della Roma. Così come accaduto nelle ultime due settimane, Gattuso ha voluto far tirare un po’ il fiato ai suoi ragazzi vi ...

L’indiscrezione della Gazzetta: “Lazio-Inzaghi: rinnovo difficile. Idea Gattuso” L’allenatore potrebbe tenersi libero per l’amico Paratici in caso di ribaltone sulla panchina di Pirlo. Questo il motivo per cui da giorni a Formello si rincorre il nome di Gattuso: in alternativa ...

