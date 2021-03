Fernando Santos su Ronaldo | ' Futuro? Se mi chiede un consiglio '

(Di martedì 23 marzo 2021) TORINO -, ct del Portogallo campione in carica, si è presentato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Azerbaigian, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022 . L'...

TORINO -, ct del Portogallo campione in carica, si è presentato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Azerbaigian, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022 . L'allenatore ..."Il Mondiale non è un sogno ma qualcosa che può diventare realtà - ha spiegato- . E' un'occasione incredibile per la nostra nazionale, dobbiamo arrivare primi nel girone". MONDIALE E ..."Se mi dovesse chiedere un consiglio sul proprio futuro sarei sempre a sua disposizione: potrei darglielo senz'altro - ha spiegato il ct del Portogallo, Fernando Santos-. Lo conosco molto bene, lo ..."Il consiglio che ho per Cristiano Ronaldo glielo darò in privato. La prima volta che l'ho allenato aveva 18 anni, è passato ...