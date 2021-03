Esplosivi e martelli a percussione contro i Faraglioni di Capri per pescare datteri: 19 arresti. “Desertificata quasi metà delle pareti” (Di martedì 23 marzo 2021) Durava da oltre 30 anni l’aggressione all’ecosistema del Golfo di Napoli e dei Faraglioni di Capri, spesso con l’uso di martelli a percussione ed Esplosivi, per pescare di frodo i datteri di mare (Lithophaga lithophaga), pregiati molluschi bivalve della famiglia Mytilidae, venduti anche a 200 euro al chilo. La Guardia di Finanza di Napoli, dopo accurate indagini durate circa tre anni, ha arrestato 12 persone che facevano parte di due organizzazioni, una napoletana e l’altra stabiese-caprese, che da decenni distruggo i litorali partenopei e il loro ecosistema. Dalle indagini è emerso che le operazioni illegali di prelievo del dattero dai Faraglioni dell’isola azzurra hanno provocato una desertificazione dell’ecosistema (sia flora che fauna) sul 48 per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Durava da oltre 30 anni l’aggressione all’ecosistema del Golfo di Napoli e deidi, spesso con l’uso died, perdi frodo idi mare (Lithophaga lithophaga), pregiati molluschi bivalve della famiglia Mytilidae, venduti anche a 200 euro al chilo. La Guardia di Finanza di Napoli, dopo accurate indagini durate circa tre anni, ha arrestato 12 persone che facevano parte di due organizzazioni, una napoletana e l’altra stabiese-caprese, che da decenni distruggo i litorali partenopei e il loro ecosistema. Dalle indagini è emerso che le operazioni illegali di prelievo del dattero daidell’isola azzurra hanno provocato una desertificazione dell’ecosistema (sia flora che fauna) sul 48 per ...

Advertising

fattoquotidiano : Esplosivi e martelli a percussione contro i Faraglioni di Capri per pescare datteri: 19 arresti. “Desertificata qua… - News24_it : Capri, i Faraglioni devastati dalla pesca illegale: 19 arresti | I sub usavano esplosivi e martelli pneumatici per… - babetta123 : Capri, i Faraglioni devastati dalla pesca illegale: 19 arresti | I sub usavano esplosivi e martelli pneumatici pe… -