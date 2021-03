Diritti tv, la Serie A non riesce a mettersi d’accordo a cinque giorni dalla scadenza delle offerte di Sky e Dazn (che però vede la vittoria) (Di martedì 23 marzo 2021) Non è ancora il giorno di Dazn (che poi vuol dire Tim) e la fine dell’era di Sky. I Diritti tv della Serie A sono sempre appesi a un filo. A cinque giorni dalla scadenza di due offerte, entrambe irripetibili e che infatti non capiteranno più, i presidenti sono divisi e non riescono a decidersi. Mancano solo quattro mesi all’inizio della prossima stagione, e ancora non si sa chi trasmetterà le partite del campionato. La Serie è spaccata praticamente a metà. Da una parte Dazn che offre 840 milioni stavolta per tutto il campionato in streaming (7 partite in esclusiva, 3 in condivisione), dall’altra Sky con 750 milioni per satellite e digitale terrestre (ma non internet, dove c’è il divieto del Consiglio di Stato, per cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Non è ancora il giorno di(che poi vuol dire Tim) e la fine dell’era di Sky. Itv dellaA sono sempre appesi a un filo. Adi due, entrambe irripetibili e che infatti non capiteranno più, i presidenti sono divisi e non riescono a decidersi. Mancano solo quattro mesi all’inizio della prossima stagione, e ancora non si sa chi trasmetterà le partite del campionato. Laè spaccata praticamente a metà. Da una parteche offre 840 milioni stavolta per tutto il campionato in streaming (7 partite in esclusiva, 3 in condivisione), dall’altra Sky con 750 milioni per satellite e digitale terrestre (ma non internet, dove c’è il divieto del Consiglio di Stato, per cui ...

