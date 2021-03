Diletta Leotta e Can Yaman la storia prosegue con un video al maneggio (Foto) (Di martedì 23 marzo 2021) prosegue la storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman, questa volta è lei a pubblicare un video (Foto). Un’altra prova del legame tra loro due? Diletta e Can sono insieme al maneggio dove in genere c’è in lui in sella al suo cavallo Cassius. Ricordiamo che Cassius è il regalo di San Valentino della giornalista all’attore turco. Decisa a prendere lezioni di equitazione la Leotta si lascia immortalare mentre il fidanzato la incita e lei incita il cavallo. L’istruttrice che segue entrambi è del tutto soddisfatta, si rivolge alla Leotta dicendole che è bravissima. Fino a ieri era solo Can Yaman a mostrare i suoi progressi a cavallo, sempre così impegnato anche tra sciabole, spade e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 23 marzo 2021)lad’amore trae Can, questa volta è lei a pubblicare un). Un’altra prova del legame tra loro due?e Can sono insieme aldove in genere c’è in lui in sella al suo cavallo Cassius. Ricordiamo che Cassius è il regalo di San Valentino della giornalista all’attore turco. Decisa a prendere lezioni di equitazione lasi lascia immortalare mentre il fidanzato la incita e lei incita il cavallo. L’istruttrice che segue entrambi è del tutto soddisfatta, si rivolge alladicendole che è bravissima. Fino a ieri era solo Cana mostrare i suoi progressi a cavallo, sempre così impegnato anche tra sciabole, spade e ...

