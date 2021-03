Demi Lovato: «Quando avevo 5 minuti di vita» (Di martedì 23 marzo 2021) I capelli corti, lo sguardo concentrato e le parole dosate con una precisione millimetrica, come se volessero affilare il buio che aleggia sui ricordi del passato per riportare la luce nel cuore. È così che si presenta Demi Lovato nel programma CBS Sunday Morning nel quale, in occasione dell’uscita del documentario Dancing With the Devil, disponibile dal 23 marzo su YouTube, sceglie di raccontare i dettagli dell’overdose che l’ha quasi uccisa tre anni fa e di come è uscita incolume dal tunnel della dipendenza. «I dottori mi hanno detto che avevo dai cinque ai dieci minuti di vita» spiega la cantante tornando all’estate del 2018, a quell’overdose che rischiava di strapparla alla vita a soli 26 anni. https://www.youtube.com/watch?v=wTCtTVDnfic Leggi su vanityfair (Di martedì 23 marzo 2021) I capelli corti, lo sguardo concentrato e le parole dosate con una precisione millimetrica, come se volessero affilare il buio che aleggia sui ricordi del passato per riportare la luce nel cuore. È così che si presenta Demi Lovato nel programma CBS Sunday Morning nel quale, in occasione dell’uscita del documentario Dancing With the Devil, disponibile dal 23 marzo su YouTube, sceglie di raccontare i dettagli dell’overdose che l’ha quasi uccisa tre anni fa e di come è uscita incolume dal tunnel della dipendenza. «I dottori mi hanno detto che avevo dai cinque ai dieci minuti di vita» spiega la cantante tornando all’estate del 2018, a quell’overdose che rischiava di strapparla alla vita a soli 26 anni. https://www.youtube.com/watch?v=wTCtTVDnfic

Demi Lovato, pubblicata una breve anteprima della canzone con Ariana Grande Demi Lovato e Ariana Grande, LA COLLABORAZIONE approfondimento Demi Lovato, nel nuovo album anche Noah Cyrus Venerdì 2 aprile Demi Lovato ( FOTO ) farà il suo atteso comeback. Nelle scorse ore la ...

Demi Lovato Ariana Grande: 'Met Him Last Night' è il titolo della loro nuova canzone insieme Dopo settimane di rumors, il tanto atteso featuring di Demi Lovato e Ariana Grande è stato confermato! La canzone si intitola "Met Him Last Night" e uscirà venerdì 2 aprile.

Demi Lovato, pubblicata una breve anteprima della canzone con Ariana Grande Sky Tg24 La simpatia di Demi Lovato per il demonio Ci sono quindici semplici ragioni per cui è facile odiare Demi Lovato. È quanto ha scritto nel 2017 Twinkle Ghosh, un nom de plume che raccoglie molte delle opinioni che circola ...

Demi Lovato, pubblicata una breve anteprima della canzone con Ariana Grande Venerdì 2 aprile Demi Lovato farà il suo atteso comeback. Nelle scorse ore la cantante ha rivelato la presenza di numerose collaborazioni all’interno dell’album, tra queste ...

