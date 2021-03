Covid, la Gran Bretagna vieta di andare all’estero: multe da 5.000 sterline a chi trasgredisce (Di martedì 23 marzo 2021) Il governo teme di compromettere gli eccezionali risultati ottenuti grazie alla campagna vaccinale. Si potrà uscire solo per motivi di lavoro o urgenze: non è escluso che chi arrivi debba osservare la quarantena in un hotel a sue spese Leggi su corriere (Di martedì 23 marzo 2021) Il governo teme di compromettere gli eccezionali risultati ottenuti grazie alla campagna vaccinale. Si potrà uscire solo per motivi di lavoro o urgenze: non è escluso che chi arrivi debba osservare la quarantena in un hotel a sue spese

