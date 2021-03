Bianca Guaccero ammette in diretta il flirt segreto con un noto attore (Di martedì 23 marzo 2021) La conduttrice Bianca Guaccero ha confessato il flirt con l’attore durante il programma su Rai 2 “Detto Fatto”, rivelando alcuni indizi che hanno fatto scatenare il web. Ecco le sue parole. Un attore famosissimo in tutto il mondo è stato un flirt segreto di Bianca Guaccero, volto di “Detto Fatto”. Lo ha rivelato lei stessa L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 23 marzo 2021) La conduttriceha confessato ilcon l’durante il programma su Rai 2 “Detto Fatto”, rivelando alcuni indizi che hanno fatto scatenare il web. Ecco le sue parole. Unfamosissimo in tutto il mondo è stato undi, volto di “Detto Fatto”. Lo ha rivelato lei stessa L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

gioia830 : @Moenia57002172 Ma l'anno scorso c'era pure il covid era collegata da casa.. da bianca guaccero fece un bel collega… - zazoomblog : Detto Fatto Bianca Guaccero parla di un suo ex e Jonathan le chiede “Lo stesso della D’Urso?” lei rimane in silenzi… - zazoomblog : Bianca Guaccero spunta il flirt con l’attore (famoso): “Bonazzo io e lui in ascensore…” - #Bianca #Guaccero… - LaMammaN1 : - 24Trends_Italia : 1. Chiara Ferragni - 100M+ 2. Elettra Lamborghini - 20M+ 3. Sharon Stone - 10M+ 4. Valentina Persia - 10M+ 5. Silva… -