Bentley Continental GT - La Speed ritorna con 659 cavalli - VIDEO

(Di martedì 23 marzo 2021) Torna la, la versione più sportiva dellaGT. Lala descrive semplicemente come il "modello più dinamico della sua storia": un'affermazione forte, che però viene supportata da dati tecnici di spessore e da modifiche alla vettura mirate, rispetto alle altre varianti della terza generazione della lussuosa coupé inglese. 659 CV e 335 km/h. LaGTadotta una variante da 659 CV e 900 Nm del W12 6.0 TSI, abbinato esclusivamente al cambio doppia frizione a otto marce e alla trazione integrale, e monta un nuovo impianto di scarico con valvole attive. Con 335 km/h di velocità massima e 3,6 secondi per toccare i 100 km/h da fermo, latiene fede al suo nome, ma non sono i 14 CV in più rispetto alla GT W12 a fare la ...

Una recente 'classifica' sui guidatori più spericolati d'Europa ha rivelato che al primo posto c'è un guidatore di unaGT che, in Svizzera, è stato fotografato dalle telecamere di ...... come la GP3 e la GP2; e che nel 2020 ha guidato unaGT3 per il Team Lazarus nell'International GT Open. Gli appuntamenti del Pure ECTR 2021 saranno cinque. Si parte dall'Italia, ...Questo, in abbinamento a un differenziale a slittamento limitato, Bentley fa di questa GT Speed la Continental più agile fino ad oggi. Visivamente, la Continental GT Speed offre un look leggermente ...La massima dirigenza conferma il ricorso alla piattaforma Audi Artemis per la prima elettrica e sogna un ritorno al Mondiale endurance. Ma solo a zero emissioni ...