Bambine si picchiano e le rispettive famiglie tifano per chi vinca

(Di martedì 23 marzo 2021) L'episodio è accaduto a Napoli: due bimbe si sono prese a botte, alla vista dei genitori che incitavano alla rissa. Video finito in rete. Bimbe si prendono a botte: il video finisce in rete su Notizie.it.

naninella_ : quel video di tik tok di quelle bambine che si picchiano fomentate dai parenti rappresenta tutto ciò che c'è di sbagliato a Napoli -

... "Prendigli i capelli, buttala a terra", grida uno dei presenti, in dialetto, suggerendo così la "strategia" ad una delle. Un'altra persona ride di gusto e prende in giro la bambina in ...Sono bambini enegati, che giorno dopo giorno imparano l'arte della mistificazione dei ... Diventano adulti che, che vengono picchiati. Negare che la violenza di genere sia un problema ...Su Tik Tok il video di due bambine di Napoli incitate a picchiarsi dai genitori: bambine invitate a tirarsi per i capelli ...Un video vergognoso che sta facendo il giro del web. Scene di violenza tra bambine a Napoli, incitate a picchiarsi e a farsi lo strascino per poi essere filmate e pubblicate su Tik Tok. Nel filmato, s ...