AstraZeneca, nella Asl Roma 6 riprese regolarmente le vaccinazioni: Pfizer agli over 80 (e non solo), ecco la situazione aggiornata (Di martedì 23 marzo 2021) Sono riprese regolarmente le vaccinazioni AstraZeneca anche nella Asl Roma 6. Procedono inoltre ad alto ritmo le vaccinazioni con Pfizer sugli over-80, sui disabili gravi e sulle categorie estremamente vulnerabili indicate dal piano nazionale. Alle persone non autosufficienti ed estremamente fragili sono destinate invece le vaccinazioni domiciliari. Lo rende noto la Direzione Aziendale della Asl Roma 6 in una nota. Asl Roma 6: i dati sulle vaccinazioni Sono 25.136 ad oggi, 23 marzo 2021, le persone nella fascia over 80 che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Di questi 7.956 hanno effettuato un ciclo completo di vaccinazione.

