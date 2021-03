AresGate, anche Barbara D’Urso sentita in Procura come persona informata sui fatti (Di martedì 23 marzo 2021) Barbara D'Urso Tra i personaggi pubblici ascoltati in Procura a Roma nell’ambito dell’inchiesta sull’Ares gate c’è anche Barbara D’Urso. La conduttrice Mediaset – secondo quanto riporta FQMagazine – stamane è stata audita come persona informata sui fatti dal pm Carlo Villani, che sta indagando sull’ipotesi di induzione al suicidio dello sceneggiatore Teodosio Losito. Analogamente, sempre sulle vicende legate alla casa di produzione Ares e sempre come persone informate sui fatti, nei giorni scorsi erano stati ascoltati in Procura altri volti dello spettacolo quali Gabriel Garko, Rosalinda Cannavò (ex Adua Del Vesco), Massimiliano Morra, Eva Grimaldi, Francesco Testi. ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 23 marzo 2021)D'Urso Tra iggi pubblici ascoltati ina Roma nell’ambito dell’inchiesta sull’Ares gate c’è. La conduttrice Mediaset – secondo quanto riporta FQMagazine – stamane è stata auditasuidal pm Carlo Villani, che sta indagando sull’ipotesi di induzione al suicidio dello sceneggiatore Teodosio Losito. Analogamente, sempre sulle vicende legate alla casa di produzione Ares e semprepersone informate sui, nei giorni scorsi erano stati ascoltati inaltri volti dello spettacolo quali Gabriel Garko, Rosalinda Cannavò (ex Adua Del Vesco), Massimiliano Morra, Eva Grimaldi, Francesco Testi. ...

