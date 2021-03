Anticorpi monoclonali al via nel Lazio, da oggi terapia in day hospital (Di martedì 23 marzo 2021) Anticorpi monoclonali al via nel Lazio. “Da oggi inizia la somministrazione endovenosa degli Anticorpi monoclonali in 16 postazioni che abbiamo messo a disposizione”. Così il direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani, Francesco Vaia in un’intervista al quotidiano ‘Il Corriere della Sera – Roma’. “Li individueranno i medici di medicina generale e i Pronto soccorso. Ma sono fondamentali due requisiti: che siano alle prime giornate della malattia e che presentino comorbilità (più patologie nello stesso soggetto) che potrebbero portare a un’evoluzione grave del Covid – ha aggiunto Vaia – Il paziente rimarrà allo Spallanzani per due ore: una per l’infusione e un’altra in osservazione. Poi andrà a casa. Permettono di generare Anticorpi. L’obiettivo è evitare il ricovero e ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 marzo 2021)al via nel. “Dainizia la somministrazione endovenosa degliin 16 postazioni che abbiamo messo a disposizione”. Così il direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani, Francesco Vaia in un’intervista al quotidiano ‘Il Corriere della Sera – Roma’. “Li individueranno i medici di medicina generale e i Pronto soccorso. Ma sono fondamentali due requisiti: che siano alle prime giornate della malattia e che presentino comorbilità (più patologie nello stesso soggetto) che potrebbero portare a un’evoluzione grave del Covid – ha aggiunto Vaia – Il paziente rimarrà allo Spallanzani per due ore: una per l’infusione e un’altra in osservazione. Poi andrà a casa. Permettono di generare. L’obiettivo è evitare il ricovero e ...

